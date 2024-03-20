高思博：台7成5挺死刑　民進黨有意推廢死

中華人權協會理事長高思博。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月20日電（記者 張穎齊）中國國民黨“立法院”黨團日前提出“國會”改革5法，增訂藐視“國會”罪、固定邀“總統”到“立院”“國情報告”，民進黨“立院”黨團總召柯建銘則批，國情報告“即問即答”當然違憲，“總統”沒要向“立院”負責此事。國民黨前“立委”、中華人權協會理事長高思博20日反諷，賴清德都說“中華民國憲法”是災難，這比違憲更嚴重，是否都是民進黨說的算？



美國喬治華盛頓大學法學博士出身的高思博今日下午在直播節目中表示，柯建銘現在被人稱為“牙醫大法官”，若柯建銘願遵守“憲法”，他很高興，但賴清德卻講“中華民國憲法”是災難，這算違憲嗎？還是都民進黨說的算？賴清德講這句話，對他們學法律的人來說，是比違憲更嚴重的，居然說“憲法”是災難，賴是不受束縛的獨裁者嗎？



對於台灣有37名死囚聲請死刑是違憲，“憲法”法庭也將於4月23日進行言詞辯論。高思博說，37名死刑犯是原告，“法務部”是被告，如此一來“法務部”是否變成守護死刑的那方？那將會在民進黨政府執政下進行死刑制度，民進黨的意識形態與價值看起來是想廢死，他非常懷疑“法務部”是否會站在執行死刑這一方？目前7成5民意是支持死刑。



高思博說，目前共有12個團體“法庭之友”向“憲法”法庭申請死刑的相關辯論參與書狀，其中11個團體是主張廢死，僅國民黨“立院”黨團主張死刑，符合很多民意，其實現在大多政治人物不願意面對廢死議題，10月31日將會有5名大法官卸任，民進黨政治人物不方便主張，可能就藉由這些臨別的大法官來廢死，當作送給民進黨政府的禮物，若真用這樣的操作，是非常聰明的政治作法，且可能性也高。



高思博嘆，現在台灣整個“憲法”法庭恐怕變成高度的政治化，從蔡英文上任所任命的大法官，就有政治意識形態，如今國民黨“立院”黨團法庭之友勢單力孤，國民黨團要預作因應，大法官可能會針對普通殺人罪相關規定模糊的部分，說違憲。



高思博強調，目前尚有死刑制度，民進黨卻不執行死刑，與民意落差大，呼籲民進黨要開啟與社會的對話，不是蠻幹，國民黨也會把價值觀說清楚，他們中華人權協會也會持續關注。