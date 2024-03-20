日媒：日本轉換政策模式的時候到了

中評社香港3月20日電／日經中文網指出，日本在3月19日決定解除負利率政策，基本上沒有出現“加息為時尚早”的聲音。日本曾經在2000年解除零利率，2006年解除量化寬鬆政策，當時政治經濟領域出現了強烈的反對聲音，日本銀行（央行）在孤立中做出了決定。而此次解除負利率甚至得到了日本經濟界的支持，表示“應該儘快使貨幣政策恢復正常”（日本最大經濟團體“經團連”會長十倉雅和）。



沒有出現異議的原因之一是日本經濟的表面情況發生了變化。



從2023年全年的通貨膨脹率（剔除生鮮食品價格的綜合指數）來看，同比上漲3.1%，這是日本41年來的高通膨率。而日本2000年的通膨率為-0.4%，2006年也衹有0.1%。日本的加薪率也大幅提高，2024年勞資談判以33年來的最高加薪幅度（5%以上）啟動。上市企業的業績有望連續3個財年創下最高利潤，日經平均指數也在2月創下歷史最高點。



不過，加息沒有遭到反對的最大原因可能是意識到了“無利率世界”的弊端。



2013年日本啟動異次元貨幣寬鬆政策以後，無法依靠主業利潤償還債務的“僵屍企業”達到約25萬家，增加兩成。如果利率為零，虧損業務也會繼續生存。由於產業的新陳代謝緩慢，日本經濟的潛在增長率徘徊在0.5%左右，處於低迷狀態。



物價上漲和企業業績改善的原因之一是日元過度貶值，並不代表日本恢復了國際競爭力。甚至開始出現“廉價日本”的說法，日本苦於採購能源和食品。



利率的恢復有望給日本經濟帶來期待已久的結構改革。其原因是，雖然會帶來關閉虧損業務等痛苦，但這將為企業把勞動力和投資資金重新分配給增長領域提供契機。從日本企業的2024年度設備投資預期來看，將同比增長2～3%，遠遠超過潛在經濟增速。日本2023年希望跳槽的人首次超過了1000萬人，勞動力的橫向流動加劇。



加息同時也存在打開潘朵拉盒子的風險。最近10年裡，日本的國債發行餘額增加4成多，超過了1000萬億日元。從日本的家庭經濟情況來看，住房貸款餘額為215萬億日元（2022年度），是日本經濟泡沫經濟時期的兩倍。日本央行此次之所以表示會在短期內維持貨幣寬鬆環境，可能原因就在於此。



泡沫經濟崩潰後，日本經濟的課題是如何彌補需求不足。貨幣寬鬆原本是應對不景氣的政策，日本卻罕見地將這一政策維持了這麼長時間，原因就在於此。



日本目前最大的擔憂因素是逐步陷入人手短缺。日本的經濟政策討論一直依賴於貨幣寬鬆，處於放棄思考的狀態。現在到了重新轉換政策模式，制定新方案來同時提高供應能力和競爭實力的時候了。