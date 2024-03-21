牛煦庭：藍不想再當煞車皮　賴須承擔後果

藍委牛煦庭。(中評社盧誠輝攝) 中評社桃園3月21日電（記者 盧誠輝）中國國民黨“立委”牛煦庭接受中評社訪問認為，既然“抗中保台”是民進黨堅持的政策與主張，那綠營就該有能耐處理好兩岸關係，藍營已不想再當綠營的煞車皮，針對兩岸未來對抗的新局勢，賴清德必須要一肩承擔後果。



牛煦庭為英國倫敦政經學院國際政治經濟學碩士，2018年以無黨籍當選桃園市議員，2022年再度連任，2024年披掛國民黨籍參選桃園市“立委”，最後擊退民進黨大將鄭運鵬。牛煦庭父親牛廉為新黨創黨元老，也是桃園在地重要選戰操盤手與輔選大將。



民進黨如果要主張“抗中保台”，就要有那個能耐。牛煦庭指出，民進黨政府既然已經把過去兩岸還有溝通管道時的默契給全部破壞掉了，就必須要有新的平衡出現，過去幾次他在“立法院”都有對“海委會”和“海巡署”都提出質詢，針對大陸海警船到金門水域執法的處置措施是什麼？而520後新政府的措施又是什麼？



牛煦庭強調，他做為國民黨的民意代表，已經不想再當民進黨政府的煞車皮了，過去很多藍委基於兩岸和平，才會不斷出面發聲，希望讓兩岸局勢不要升溫，但卻動不動就被綠營抹紅說是“中共同路人”，那就乾脆讓民進黨政府去跟大陸對撞吧！



他說，既然“抗中保台”是民進黨堅持的政策與主張，一方面想要對等尊嚴，一方面又不想跟大陸談判溝通，那民進黨政府的“國安”系統、“國防部”和“海巡署”，接下來要怎麼處理214金門撞船事件？就是觀察重點。



牛煦庭認為，賴清德不太容易脫離蔡英文處理兩岸問題的既有框架，因為綠營很難再找出好的人才來處理兩岸關係，而若未來“內閣”團隊沒有做整個大幅度的換血和更動的話，那賴在兩岸的路線和方向上，更沒有任何可以調整的空間，兩岸關係必定會更加險峻。