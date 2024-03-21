中評關注：韓國瑜搶年輕票　綠遭柯韓夾攻

賴清德大選前就積極爭取年輕人支持，但選舉結果未如預期。（取自賴清德臉書） 中評社台北3月20日電（記者 黃筱筠）民進黨昨天召開“創黨黨員照顧暨青年黨工獎學辦法公布”記者會，除了照顧“老幹”黨員，重點是爭取年輕選民。尤其賴清德對於黨中央人事積極佈局年輕人，就是想要把支持民眾黨主席柯文哲的年輕選票拉回來，沒想到“立法院長”韓國瑜上任“院長”之後，滿意度超過五成，連20至24歲年輕民眾支持度都超過五成，韓國瑜獲得年輕選民支持，民進黨要把年輕選民拉回來，恐怕難度不低。



根據《台灣民意基金會》最新民調顯示，對於韓國瑜擔任“立法院長”表現，整體來看有52.1%滿意度，超過五成。其中年輕人滿意度不低，在20至24歲之間，非常滿意14.3%，還算滿意44.1%。該民調中，在相同年齡層中，對於賴清德上台是否能夠打造一個強有力的新政府，非常有信心8.3%，還算有信心38.8%。加起來並沒有韓國瑜滿意度高，可見20至24歲年輕族群的支持對象有些轉移現象，讓台灣民意基金會董事長游盈隆直呼讓人嘖嘖稱奇。



賴清德在大選勝出之後，由於得票僅有40.05%，加上年輕選票大量被柯文哲所吸引，賴清德在黨務主管方面近期大幅任用青壯年，包括：民進黨新聞部主任兼任發言人吳崢、國際部主任李問、副秘書長楊懿珊、何博文、翁世豪等。最近還舉辦北中南三場青年座談，聽取年輕人意見，並頒布美德青年育才計劃獎助規定，還要吳崢在網路開直播等，這些動作都是要拉攏年輕人，希望年輕人可以回來支持民進黨。



賴清德都還沒有在520上任，就這麼急進行黨務改革，爭取年輕選民，著眼就是希望2026縣市長選舉可以看到效果。



最近“立法院”風波不斷，《台灣民意基金會》最新民調時間點是3月11日至13日，韓國瑜的滿意度都超過五成。若加上15日發生的民進黨“立委”質詢被唱名未到，韓國瑜依照議事規則處理，卻被綠委批評事件，很可能韓滿意度會更高。



畢竟此事件，綠委強詞奪理一再要求質詢權被剝奪，又過度依賴議事人員，導致未能夠在韓國瑜唱名時質詢，此事綠委本身要負起大部分責任，沒想到事後卻還大罵韓國瑜不會主持議事，如果再加上這個事件，韓國瑜民調滿意度可能會更高。