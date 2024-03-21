美軍顧問駐台　蔡東杰：反映台海緊張程度

蔡東杰。(中評社 方敬為攝) 中評社台中3月21日電（記者 方敬為）外媒報導，美國“2023年國防授權法”（NDAA）實施後，今年起美軍顧問將駐台協訓。中興大學國際政治研究所特聘教授蔡東杰接受中評社訪問表示，美國派遣軍事人員駐台相關內容明列在NDAA當中，相對反常，而美台軍事交流的發展與台灣安全風險成正比，相關現象正反映出美方所認為台海情勢緊張的程度，相關消息檯面化則有嚇阻及試探的目的。



蔡東杰，政治大學政治學博士，現任中興大學人文社會科學前瞻研究中心主任、國際政治研究所終身特聘教授、當代中國研究中心主任、日韓總合研究中心主任等職，並擔任中華當代兩岸學術交流協會理事長等職。



美國軍事新聞網站SOFREP報導，美國啟動與台灣的重大軍事合作，其中包括部署美國陸軍特種部隊顧問駐台，參與訓練行動。依據美國“2023財政年度國防授權法”，美國陸軍特種部隊“綠扁帽”（Green Berets），將派出顧問人員到金門、澎湖等陸軍兩棲營與高空特勤中隊常駐協訓。美方對此不評論。台“外交部”則回應，美方基於台灣關係法及6項保證，對於台灣安全承諾非常堅定，但對於具體內容，沒有進一步資訊。台美雙方未承認也不否認。

