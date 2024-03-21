周陽山語中評：美軍事顧問駐金門真想大戰？

周陽山曾任教金門大學，設籍金門多年。(中評社 鄭羿菲攝) 中評社台北3月21日電（記者 鄭羿菲）中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”退休教授周陽山接受中評社訪問表示，以美國的國力、國務院拖了好幾天才對大陸海警進入“禁止、限制水域”表態來看，美國無意擴大214金門撞船事件的事態，因為若擦槍走火將演變成中俄朝對抗美日韓的世界大戰。但儘管如此，美國對中國大陸的言詞挑釁也永遠不會停止。



周陽山直言，中美台三角關係中，台灣的主動性已經非常小，台灣也不是對等的第三方，而是在中美共管下被制約的那一方，現在就是中美共商決定台灣的下一步。



至於美國軍事顧問團進駐金門、澎湖協訓，周陽山說，充其量也只是一支很小的隊伍，挑起一個小話題，但無法造成一場戰爭的條件，就像美國海軍陸戰隊從2005年就進駐美國在台協會（AIT）一樣。美國這些動作是挑釁、製造一些中國大陸動武的理由，但中國大陸還沒有因此就動武，因為規模太小、影響也太小。



周陽山是美國哥倫比亞大學政治學博士，曾任陸委會諮詢委員、“立委”、“監察委員”、中國文化大學“國家發展與中國大陸研究所”教授、金門大學國際暨大陸事務學系教授。學術專長為政黨體制與民主選舉、東歐與俄羅斯政治、當代中國大陸政治體制、近代中國思想史等。

