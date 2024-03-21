中評關注：整併黃復興遇挑戰　朱用兩招化解

朱立倫。(中評社 張嘉文攝) 中評社台北3月21日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席朱立倫日前宣布組織改造方案，整併創立於1956年的軍系黃復興黨部，20日遭新任的國民黨中常委孫健萍以違反黨章為由提案挑戰。



但朱立倫顯然希望靠兩招來化解，一是搬出如馬英九份量級的前主席，也曾推行組改的慣例，來為自己背書；二則是用綠營黨產會追殺來塑造全黨的悲憤感，營造承擔主席一位的艱困氛圍，自然就能大大減低檢討的聲音。



只是整併黃復興一事的效應，也有可能因時間關係，對於朱立倫的後座力或者所謂的負面效應尚未襲來，待明年的黨主席改選時，會不會有軍系的大反撲，就需看後續的變化。



朱立倫在6日宣布組織改造方案，其中最大變革是將軍系的黃復興黨部整併進各地方黨部，4月1日上路後，黃復興黨部將走入歷史，不再有主委職，但轉型為“退役軍人委員會”，主委預計由現任黃復興黨部主委季麟連擔任，但由組織發展委員會管轄，此舉形同弱化了黨內軍系勢力。



由於6日是國民黨第21屆第一任中常委的最後一次中常會，朱立倫搶在該時間點發布組改，外界解讀就是要趁該屆中常委大多是他可以掌握的人士，遇到反彈的機會較小，加上新一任的中常委就職後，即便常委中較少朱系人馬，但新任常委也可能還搞不太清楚狀況，不會對此組改案提出異議。



未料，來自高雄的新任常委孫健萍在近日發難，提案主張朱立倫違反黨章，應召開臨時中央委員會全體會議來議決才能決定黃復興黨部去留，才真正讓朱立倫受到挑戰。



可是從20日的中常會的整體氛圍來觀察，孫健萍的提案最終僅有一位中常委連署，在會中發言也沒獲得聲援。其中一個主因，似乎就是朱立倫在中常會發表談話時，特別提到國民黨再度遭到黨產會的追殺，除了黨產外，未來四年的政黨補助費可能全被沒收，對於財政狀況已非常困難的國民黨來說，這雪上加霜的消息，以及全黨需一致對外抵抗求生存的氛圍，即便有中常委想聲援孫健萍，大概也會臨時縮腳。



另外，朱立倫用馬英九任主席時也曾透過中央委員會休會時的黨內最高民意機關，也就是中常會通過組改案，他是循慣例，會待今年中召開的全代會上再追認、補正相關程序，有馬過去例子的背書，乍看之下朱的組改也沒問題。而這兩招就讓朱立倫順利渡過這次挑戰，而黃復興黨部的整併也就等於箭在弦上，待4月1日正式上路了。