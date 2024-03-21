中評數據：香港主流民意接納23條

圖1 自2018年以來香港社交媒體涉23條議題的輿情聲量與關注度變化 （中評智庫大數據中心製圖） 中評社香港3月21日電/3月8日，香港特區政府刊憲公布《維護國家安全條例草案》，該草案同日在立法會通過首讀與二讀。時隔不到兩周，立法會於19日恢復對《維護國家安全條例草案》的二讀辯論，同日以89票全票通過完成三讀，並宣布此條例將於本月23日正式刊憲生效。至此，在香港拉鋸逾26年的《基本法》第23條立法工作終於落幕，成為香港一個重要的歷史性時刻。中評智庫大數據中心通過梳理香港社交媒體涉23條議題的各項輿情數據得出結論：香港社會目前已基本形成接納、認同23條立法的主流民意。



如圖1所示，此次23條立法從政府宣布展開公眾諮詢，到草案正式出台在立法會進行首度、二讀辯論，再到最後三讀正式通過，在香港社交媒體雖引發了較多來自媒體主頁報導的輿情聲量；但網民討論的熱度遠低於該議題在修例風波退潮初期、以及港區國安立法決定通過後所造成的峰值。自國安法以納入基本法的形式在香港實施以來，香港市民其實早已感知過此類維護國家安全法律對社會的實際影響，過去的多起國安執法行動與案件審判，也打消了很多市民對國安類法律的疑慮或恐懼；故此次23條立法的產生過程，再無出現以往反對派藉機煽惑市民、製造混亂的情況。從社交媒體的反應來看，香港社會整體輿情對23條的通過可謂平靜自然。

