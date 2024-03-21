快評：守土有責　太平島不能出意外

中評社快評／台灣駐守的南海太平島港側浚深及碼頭整修工程近日完工啟用，國民黨“立委”呼籲蔡英文卸任前登島，宣示主權。台“外長”吳釗燮昨天在“立法院”受訪與詢答時暗示，蔡英文可能不會如同前兩任陳水扁、馬英九一般，於卸任前登上太平島。



太平島位於南沙羣島北部中央鄭和羣礁西北角，居南海西側航道的東邊，面積0.43平方公里，是中國固有領土。太平島堪稱“南海心臟”，戰略地位重要，多年來台灣由“海岸巡防署”派官兵駐守。



蔡英文卸任前是否登上太平島，受到關注。目前台灣當局態度消極，原因各方都知，怕美國不高興。不管蔡英文去不去太平島，台灣方面都守土有責，太平島不能出意外。其一，不能讓對太平島垂涎已久的南海周邊一些國家有機可乘；其二，絕不能為了強化所謂美台軍事合作，將太平島租借給美軍。



過去，海峽兩岸的中國人在南海諸島的歸屬上均堅持中國對其擁有主權的立場，甚至在太平島有過“默契的合作”。1993年，台灣當局制定“南海政策綱領”，明確提出要堅定維護南海主權，台灣軍方曾表示，“不排除與大陸合作開發與管理南沙”。



蔡英文卸任前登太平島的可能性很小，但相關話題還會發酵。國民黨“立委”馬文君規劃以“立法院外交及國防委員會”召委身份，5月16日率團赴太平島考察官兵生活設施及戰備情形。國民黨籍“立法院長”韓國瑜、副院長江啟臣均隸屬“外交及國防委員會”，外界好奇韓、江是否可能隨團登島？若韓、江出席，同樣會受到關注。