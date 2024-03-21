白營江和樹讚未來台中市長人選　江啟臣低調

“立法院副院長”、藍委江啟臣。（中評社 方敬為攝） 中評社台中3月21日電（記者 方敬為）台灣民眾黨台中市黨部主委江和樹昨天在臉書發出與中國國民黨“立法院副院長”江啟臣的合照，並期許江順利當選2026台中市長，引發關注。江啟臣今天對此表示，他現階段就努力做好服務工作，尤其他是台中市“立委”，江和樹則是台中市議員，多交流瞭解地方需求，不必過度聯想。至於是否在鋪陳藍白合？江啟臣說，只要對人民好，不分黨派都能一起努力。



民眾黨台中市議員江和樹20日在臉書發文表示，服務處來了個大人物，是很有可能參選2026台中市長的現任“立法院副院長”江啟臣。期許江副院長能夠在2026順利當選台中市長，為屯區發展盡心盡力。他開玩笑稱，唯一心情不美麗的地方是江啟臣太帥了，合影太吃虧了！



外界解讀，國民黨與民眾黨已在鋪墊2026台中市長選舉“藍白合作”。江啟臣21日赴石岡壩視察水情，對此受訪表示，昨天主要就是去拜會，因為江和樹除了是民眾黨台中市黨部的主委，也是市議員。他身為台中的“立委”有必要多和各地區的議員交流，瞭解地方一些需要服務的事項。



江啟臣說，市議員也有一些需要“立委”在“中央”幫忙爭取的議題。江和樹有提出，包括民眾黨在“立法院”提的一些有利於地方的法案，或者爭取的預算，希望國民黨委員能夠一起幫忙，共同為台中市發展打拼。至於2026市長選舉，他還沒有想法，目前就是努力做好副院長的職責，做好地方服務，請外界不必過度聯想。