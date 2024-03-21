周萬來談韓國瑜　守時且滴酒不沾很敬佩

“立法院”秘書長周萬來。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月21日電（記者 張嘉文）“立法院”秘書長周萬來今天在司法委員會備詢時被問到就任一個多月來，對於“立法院長”韓國瑜表現的看法。周說，他的觀察是韓國瑜並非像外界對他的評價（指負面評價），非常守自己本分，就如韓國瑜連酒都不沾，而且非常守時，很積極扮演“國會議長”的角色，他個人非常敬佩。



“立法院”司法及法制委員會今天排定“中華民國總統”至“立法院”進行國情報告及詢答模式建議”專題報告，邀請“立法院”秘書長周萬來、“司法院”祕書長備詢。



中國國民黨“立委”吳宗憲質詢時特別問周萬來對於這一個多月從旁觀察韓國瑜擔任“立法院長”的表現，會幫韓打幾分？



周萬來笑著說，他從“考試委員”卸任已經三年半了，所以韓國瑜找他的時候，他本來考慮年齡是婉拒的，但韓非常希望，也很誠懇邀請他出任秘書長，後來他也說服了老婆接受。



周萬來說，這一個多月來，他在韓國瑜旁邊，認為韓並不是外界所說的那些評價（負面），非常守自己本分，譬如韓連酒都不沾，而且非常守時，對於時間非常在乎，各方面都非常積極扮演國議長角色。



周萬來強調，他以幕僚長的角度來看，這一個多月來他是非常敬佩韓國瑜的。