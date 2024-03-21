中評社北京3月21日電／網評：監督下沉讓小微權力陽光運行



來源：紅網 作者：魚予



近日，廣西壯族自治區崇左市寧明縣那堪鎮那錢村村民來到村裡的小微權力工作站，反映個別五保戶評定不合理的問題。收到問題反映後，工作人員立即查看了五保戶花名册和供養金發放情況，對反映的問題進行實地核實，並上報鎮紀委。經查實，該村2名村幹部因工作中審核不嚴，致使不符合條件的村民違規享受五保戶待遇。最終，涉事村幹部被鎮紀委給予警告處分。（3月18日《人民日報》）



監督下沉，是維護群眾利益的現實需要。為深入整治群眾身邊存在的微腐敗問題，在全市864個行政村（社區）均設立小微權力工作站，配上監督員。同時，對農村“三資”管理、低保評定、農村危房改造補貼資金發放、“一事一議”項目實施等6大方面，篩選出26條村級小微權力清單進行規範運行。及時發現和解決群眾反映強烈的問題，有力懲治群眾身邊的蠅貪蟻腐，讓群眾切實感受到自己的事有人管、利益有人維護，既是讓小微權力陽光運行，亦是擦亮紀檢監察工作堅持人民至上的鮮明底色，厚植黨執政的政治基礎。



監督下沉，用小“支點”撬動監督大杠杆，用小監督撬動基層大治理。近年來，從紀檢監察機關查處的問題情況來看，侵害群眾利益的問題大多發生在基層，諸如吃拿卡要、盤剝克扣、優親厚友、貪占挪用等問題，在各地特別是基層都不同程度地存在。這些問題點多面廣，且反復發生，原因很多，和基層監督沒有跟上、沒有到位有很大關係。那麼，在全市範圍設立小微權力工作站，隨時接訪、解決群眾“難點”“堵點”便是搭建起群眾線下監督的“連心橋”，變“被動作為”為“主動出擊”，不斷優化基層小微權力運行。



監督下沉，將保護好群眾的切身利益從“有形”向“有效”的穩步邁進。現實中，對照高質量發展的相關要求，與基層的執紀問責等工作相比較，監督匱乏仍是一塊短板。解決這個問題的關鍵環節之一是，加強對基層公權力的監督制約，糾正侵害群眾合法權益的行為。這就要在努力實現基層監督有形覆蓋的同時，有力推動基層監督的有效覆蓋，在補齊監督特別是基層監督這塊短板上取得積極進展，以改革創新不斷破解遇到的問題、難題，著力將監督觸角拓展延伸到每個角落，以“最後一公里”的暢通促進監督上下貫通。

