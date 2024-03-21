婦聯會與黨產會纏訟　雷倩：我們遭打壓7年

婦聯會主委雷倩致詞。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）“行政院”不當黨產處理委員會2021年認定，婦女聯合社福基金會之美齡樓房地為不當取得財產現存利益，應移轉為公有，更認定婦聯會是中國國民黨的附隨組織，全案後續仍在訴訟中。婦聯會主委雷倩21日表示，25日又將進行一場官司，婦聯會被打壓了7年，根本不是所謂國民黨的附隨組織，是獨立組織，要嘛也是上帝的附隨組織。



婦聯會今日上午舉行創會主委、蔣中正夫人蔣宋美齡的127歲誕辰紀念禮拜。雷倩主持，與會的有蔣介石孫媳婦、中正文教基金會董事長蔣方智怡、中國文化大學史學系教授陳立文、牧師李耀斌、婦聯會執行長彭再普、退休警察人員協會總會長耿繼文、亞太青銀協會前理事長曹平霞、國民黨台北市議員秦慧珠等，現場約百人。



陳立文講述完蔣介石、蔣宋美齡一生的愛情故事後，詩班上台唱聖歌，接著由牧師李耀斌講道。李耀斌在最後特別提及婦聯會25日將繼續進行一場官司，希望大家能成為雷倩的後盾，還“國家”一片淨土。面對現在這不公不義的政權，要讓公平、正義、聖潔再次回來。有人說國民黨“立法院”過半是贏了，但他不這麼認為，不求國民黨“立委”，只求神。接著眾人站立默禱。



雷倩說，謝謝李牧師特別提此事，婦聯會7年前迄今，一直遭受逼迫、打壓，沒有任何可倚靠的，只能在任何轉角獲得上帝的恩典。上帝存留大家的性命到如今，耶和華會一直幫助大家，下周一就是婦聯會被打為附隨組織案的關鍵，共有3案，其中2案與法律有關、1案與事實有關。



雷倩最後強調，從陳立文寫的《佳美的腳蹤：宋美齡與她的時代》中，書內很多照片可看到，婦聯會是蔣宋美齡夫人所領導的，非國民黨附隨組織，而是獨立組織。婦聯會要嘛也是上帝的附隨組織！現場眾人微笑鼓掌，表達認同。



最終散場時，眾人大合影，不少人給雷倩打氣加油，紛紛與雷倩、蔣方智怡交談、合影。