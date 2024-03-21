憲兵擴編來源是義務役？憲指部指揮官證實

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥(左)與蔡明彥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月21日電（記者 黃筱筠）因應大陸可能對台發動斬首戰，負責大台北地區防備的憲兵計劃擴編，202指揮部規劃進駐空軍閒置的辛亥營區，目前規模不到1個營。憲兵指揮部指揮官鄭禎祥今日答詢時說，不管水源營區或是辛亥營區，因應國軍調整有增加，是義務役。質詢的國民黨“立委”賴士葆則說，海防面對第一線以及憲兵等都是義務役在做，賴清德還說義務役不用上戰場，怎麼會不用上戰場？



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀集“國安局長”蔡明彥等進行業務報告。



傳出憲兵負責台北市衛戌的衹有5600人，而蔡政府計劃增加到1萬1000人，且兵力來源是義務役，代表明年當兵的人有可能要來當憲兵。



賴士葆質詢時問到，憲兵要擴編，都是在他的選區，就要增加兩個憲兵營，這是屬實嗎？而且是義務役？賴清德還說義務役不會打仗，如果大陸打進來要斬首，就是憲兵第一線，編制要增加，這是屬實嗎？



憲兵指揮部指揮官鄭禎祥說，憲兵對於首都防衛都有整體防衛，軍方憲兵指揮官，不管水源營區或是辛亥營區，因應國軍調整都有增加，是義務役。



美國印太司令部司令阿基里諾今天表示，中國正以二戰以來前所未見的規模建設其軍事和核武庫，所有跡象表明，中國堅持達成在2027年之前做好入侵台灣準備的野心。



賴士葆以此問題質詢，“國安局長”蔡明彥表示，2027年是對中國大陸是重要政治、軍事年份，大陸解放軍建軍百年，大陸建軍百年目標要建立武力攻台能力。

