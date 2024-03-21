兩岸緊張　蔣方智怡：要記取歷史痛苦經驗

蔣方智怡接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件持續延燒，引發兩岸關係緊張。蔣介石孫媳婦、中正文教基金會董事長蔣方智怡接受中評社訪問表示，蔣介石在世時，一直都希望中華民族被尊重、極力維護中華文化，不管是台灣，還是對岸，蔣公都希望兩岸人民均享有自由。我們要記取痛苦的經驗，為國為民著想。



婦聯會21日上午舉行創會主委、蔣中正夫人蔣宋美齡的127歲誕辰紀念禮拜，婦聯會主委雷倩主持，與會者包括蔣方智怡、中國文化大學史學系教授陳立文、牧師李耀斌、婦聯會執行長彭再普、退休警察人員協會總會長耿繼文、亞太青銀協會前理事長曹平霞、國民黨台北市議員秦慧珠等。



對於兩岸關係，蔣方智怡說，蔣介石在世時，一直都是希望中華民族受到全世界尊重，並維護中華文化，蔣介石所希望的是中華民族，是自由平等的民族。不管是台灣還是對岸，都希望兩岸中華人民都能享有自由。



蔣方智怡認為，大家要記取昔日痛苦的經驗，台灣到底想要成為什麼樣子？要想當初蔣介石、蔣宋美齡是怎樣幫助台灣、建設台灣。蔣公夫婦不是聖人、也是人，可是他們卻用盡全部的生命，為這個國家做事。她覺得已經夠了，沒有人可以取悅任何、所有人。她表示，只要願意為國為民著想的人，就是做好事的人。



蔣方智怡，出生於高雄，蔣經國三子蔣孝勇妻子，歷任國民黨中常委、黃復興黨部副主委、美國史丹佛大學胡佛研究中心中國近代史研究員、中國文化大學董事會董事、退伍軍人協會直屬婦女會名譽理事長等，育有3子蔣友柏、蔣友常、蔣友青。