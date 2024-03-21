軍方稱府憲兵自殺無明顯原因　藍：讓人害怕

憲兵指揮部指揮官鄭禎祥。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月21日電（記者 黃筱筠）“總統府”本月1日發生駐衛憲兵211營上兵自戕事件，至今仍未有具體原因。國民黨“立委”王鴻薇、洪孟楷今天質詢時關注相關議題，憲兵指揮部指揮官鄭禎祥說，該憲兵自戕原因不是感情因素，沒有查出來明顯因素，因為從他的手機各項資料查詢，家庭、財務、健康因素等都沒有異常表徵。



洪孟楷則說，聽到這樣會害怕因為沒有原因令人害怕，到目前憲兵指揮部說調查不出原因，拿槍自戕，如果槍口對別人可能會造成“元首”維安，因為地點就在“總統府”門口，還是有什麼不能說的秘密？



“國安局長”蔡明彥表示，因為涉及個人狀況，覺得不應該在公開場合，我們會後把相關的訊息告知委員。



王鴻薇也詢問相關議題說，憲兵在官邸舉槍自殺有維安問題，蔡明彥澄清說，是在“總統府”周邊管制區，不是官邸。



這是否會有維安漏洞？蔡明彥指出，這涉及制度性改革，對於勤員心性與械彈、輔導等以及相關勤務工作量有沒有過多都會進行處理。



憲兵指揮部指揮官鄭禎祥說，對於家庭、財務、健康、心理等各面向分析都沒有肇因發生。針對這部分會加強專家演講、量化表檢查、提升心輔智能希望促進官兵健康心理建設。



蔡明彥也強調，我們會重視，也會加強。