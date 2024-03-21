“立院”疑浮報裝潢費　前檢察官藍委願助打貪

藍委吳宗憲。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月21日電（記者 張嘉文）針對“立法院”疑似有浮報辦公室裝潢工程款弊端，檢察官出身的中國國民黨“立委”吳宗憲今天質詢“立法院”秘書長周萬來時，強調自己辦公室有調來過往檢方團隊的打貪好手，本來只是想要專業問政，但現在似乎可以派上用場。



吳宗憲強調，如果有必要，他的辦公室全力支援周萬來，當作貪污案來查，他也可以幫忙看資料，查出來有問題就告發，函送給檢方偵辦。周萬來對此表示贊同說，會儘快請副秘書長和吳宗憲辦公室聯繫處理。



“立法院”司法及法制委員會今天排定“中華民國總統”至“立法院”進行“國情報告”及詢答模式建議”專題報告，邀請“立法院”秘書長周萬來、“司法院”祕書長備詢。



吳宗憲質詢時提到這陣子“立法院”內部疑似有合作廠商向新科“立委”浮報裝修費的爭議，以及中興大樓電梯編列了大筆預算，卻常出現故障甚至是“立委”被困在電梯的狀況等等。



吳宗憲也說，之前司法法制委員會要改格局，重新恢復其他委員會都有的質詢、備詢台，但當時總務處長周傑回覆，搬兩個檯子弄好要三個月，他不知道是在刁難，還是有想要安排什麼，他沒有辦法理解，但也沒有辦法接受這些事情。



吳宗憲強調，如果周萬來不方便查，可以交給他來查，他擔任“立委”後有把過去一起打貪的團隊，拉了幾個好手過來。本來目的只是想要專業問政，但現在如果有必要，他的辦公室可以全力支援周萬來。



吳宗憲提到，今天不是一個委員問題，是一堆委員都這樣說。如果真的有弊端，這些人是公務員，違反的是貪污治罪條例或政府採購法，該辦就辦。



周萬來全程頻頻點頭贊同，也回吳宗憲說，會請“立法院”副秘書長和吳的辦公室聯絡後續詳情。