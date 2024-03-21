官方拖延不公布　徐巧芯提案追不雅影片真偽

藍委徐巧芯提臨時提案，建請台“國安局”協同調查2024年大選期間疑似政治人物私人影片及蔡英文錄音檔真偽。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月21日電（記者 黃筱筠）台“調查局”遲不公布選前不雅影片真偽，中國國民黨“立委”徐巧芯今日除了質詢，並提臨時提案，內容指出，茲因2024年大選期間不斷有疑似政治人物私人影片，以及疑似蔡英文錄音檔內容流出，引發社會譁然，建請“國家安全”局協同調查單位為相關影片及錄音檔真偽性，並調查幾起事件是否導致國家機密外流之情形，或者為境外勢力介入選舉之具體樣態，請於兩周內向“立法院”“外交及國防委員會”提出書面報告。



該提案獲得國民黨“立委”陳永康、黃仁、馬文君，以及台灣民眾黨“立委”林憶君等人共同連署。由於國民黨“立委”提出臨時提案，該委員會民進黨“立委”也在場待命，擔心最後需要表決，但在“國安局”修改部分文字，徐巧芯也認同後，臨時提案通過，並未進行表決。



“立法院”今天邀集“國安局長”蔡明彥等進行業務報告。



徐巧芯說明，外界相當關心相關事件，相關單位可能認為案件進入檢調調查，是與檢調有關，但她的提案是針對是否有國家機密外流及境外介入選舉的具體態樣，希望瞭解其真偽，這與檢調調查刑事是否犯罪是兩回事。希望瞭解行政調查部分的情況，希望“國安局”、“調查局”能做相關說明，到底這些事件中影片與錄音檔的真偽，有沒有國家機密外流的情形。

