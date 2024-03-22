社評：中國為何能成為各國投資的目的地

中評社北京3月22日電（評論員 喬新生）3月20日，國務院新聞辦公室舉行國務院政策例行吹風會，介紹高水平對外開放更大力度吸引和利用外資情況。在回答為何中國2023年投資下降問題的時候，國家發展和改革委員會秘書長從三個維度進行了分析：從世界範圍來看，全球跨境投資有升有降。2023年全球跨境投資下降18%，而中國投資下降8%。從時間跨度來看，2023年中國實際利用外資仍然處於相對較高水平。實際利用外資超過1.1萬億元人民幣，處於歷史第三高位。從未來發展趨勢來看，中國吸引外資的優勢顯著，空間廣闊。中國先進製造業、新型城鎮化、消費結構升級等方面持續釋放出巨大需求。



但是，仍有一些學者認為，中國吸引外資具有不確定性。這一方面是因為世界經濟形勢並沒有真正好轉。另一方面則是因為，投資和貿易碎片化現象越來越明顯。他們認為，以美國為首的西方國家，以“小院高墻”對付中國，在世界主要自由貿易區，中國都被排除在外。這些學者認為，世界有三大自由貿易區：歐洲自由貿易區、全面與進步跨太平洋夥伴關係協定、北美自由貿易區。這三個自由貿易區幾乎囊括了世界上70%的貿易額，可是，中國不在其中。這樣的分析令人啞然失笑。



不論是北美自由貿易區，還是歐洲自由貿易區，都屬於地區性的自由貿易區。中國積極申請加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定，目的就是要作為太平洋國家，與周邊地區和國家建立更加密切的經貿關係。但是，正如人們所知道的那樣，美國也不是全面與進步跨太平洋夥伴關係協定的成員。日本等國主導全面與進步跨太平洋夥伴關係協定，之所以將中國排除在外，原因非常簡單，中國作為世界第二大經濟體，加入該協定之後，必然會削弱日本在該協定的地位，這是日本所不願意看到的。



從美國精心構建的“印度洋太平洋經濟框架”的支柱來看，目標直接指向中國，美國當然不會吸收中國加入。這是中國的遺憾。但是，中國是世界上最大的貿易國家，同時也將成為世界最大的消費國家。將中國排除在外，遭受損失的是框架內的國家，而不是中國。只要分析日本、韓國對外貿易發展趨勢人們就會發現，破壞與中國的貿易關係，必然會出現貿易逆差。

