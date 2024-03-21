烏克蘭首都基輔遭導彈襲擊

中評社北京3月21日電／據新華社報導，烏克蘭首都基輔21日凌晨5時許傳出爆炸聲，持續近20分鐘。烏空軍在社交媒體發文說，俄羅斯軍隊向基輔方向發射了數枚“匕首”高超音速導彈。



基輔市長克利奇科在社交媒體發文說，導彈碎片落在基輔市西部斯維亞托申區、北部波多利斯克區和市中心舍甫琴柯夫斯基區，部分建築物和車輛起火。



目前暫無人員傷亡信息。基輔市和基輔州軍事管理局說烏軍防空系統正在運行中。