綠委追問戰時通訊韌性　蔡明彥說明方案

台“國安局長”蔡明彥接受質詢。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月21日電（記者 黃筱筠）兩岸情勢緊張，有民進黨“立委”關切，一旦台海爆發戰事，台灣是否可能尋求美國SpaceX創辦人馬斯克提供“星鏈”（Starlink）服務，來取代遭截斷的海底電纜，但馬斯克親中立場是否願意協助？台“國安局長”蔡明彥回覆說，中低軌衛星服務不只馬斯克有，台灣方面年底前就能獲得超過700個接收器，足以強化戰時的通訊韌性。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀集“國安局長”蔡明彥等進行業務報告。



民進黨“立委”羅美玲提及鑑於烏克蘭在俄烏戰爭中絕大多數通訊建設都被俄方破壞殆盡，所幸靠馬斯克的“星鏈”系統度過難關；台海一旦發生戰端，台灣海底電纜第一時間同樣也會被摧毀，不過以馬斯克親中的立場、質疑屆時他極可能拒絕提供台灣“星鏈”衛星通訊服務。



蔡明彥說，事實上對於緊急危難、戰事發生，通訊韌性是政府高度重視事情，為避免離島海底電纜遭到破壞。有兩個部分，一個是商業衛星通頻擴展，跟很多民間企業簽署相關協定，讓我們商業衛星頻道可以更豐富。



羅美玲則說，是認為求別人不如自己做嗎？



蔡明彥接著說，另為一個問題是就中低軌衛星，除了Starlink，國際上還有很多廠商提供這樣服務，數位部過去兩年跟兩、三家廠商，針對中低軌衛星進行相關接受器布建，當“國家”發生緊急危難與戰爭時，通訊韌性可以進一步強化，相關接收器今年就會有700個，讓相關衛星接受更加順暢



至於是否已經不和馬斯克的SpaceX談合作、而是轉往歐洲國家另覓機會？蔡明彥則說其實都有多管齊下。



蔡明彥強調，此外，台灣也針對相關商業衛星通頻的擴展，也已經和許多民間企業簽署協定，讓我們的商業衛星頻道可以更方便“國家”在戰時使用。台灣這幾年早已投注相當多的資源，進行強化相關韌性的備援計劃。