中評關注：美日韓專家聚首爾談三邊安全合作

研討會現場合照（圖源：韓國全球戰略合作研究院提供） 中評社首爾3月25日電（記者 郭至君 崔銀珍）韓國全球戰略合作研究院與日本慶應義塾大學現代韓國研究中心日前在首爾合辦了有關美日韓三邊安全合作的研討會，會上，數十位來自韓國、日本、美國的專家輪番發言，就美日韓軍事安全合作優劣、美日韓三國同盟可能性、中朝俄三國同盟可能性、東亞陣營化等議題表達了各自的觀點。中評社記者注意到，研討會上有不少專家都提到了美國今年總統大選所蘊含的變數，多數專家都認為假如特朗普再勝選，則當前美日韓的安全合作以及三邊關係會受到挑戰。



韓國西江大學教授KIM Jae chun首先表示，現在很多人說是新冷戰時期，是否可以這樣定義仍有很多爭議，但不可否認的是，國家與國家之間有很多障礙，這與冷戰時期的情況非常相似。美國今年11月的總統選舉吸引了全球的注意力，如特朗普再任總統，那麼韓美日三國合作可能走向不同的道路，很多人說，我們需要將三邊合作制度化，於是乎我們看到了戴維營峰會和峰會上宣布的聲明及原則。因此，我們必須考慮什麼是可持續的三邊合作的重要因素，光有制度化還不夠，如果有壓倒性的民意支持，即使領導人換了三邊合作也可以持續下去。他認為，自由主義的國際秩序是相當必要的，因此需要說服公眾，為什麼在印太地區的安保合作對我們的國家利益很重要。



韓國江原大學教授鄭求娟表示，許多安全合作都集中在遏制朝鮮的核挑釁上，這本身不是問題，但我們也必須考慮到朝鮮與其他國家的密切合作，比如俄羅斯，我們必須對這些變化做出應對。韓美日三邊合作已經存在了很長一段時間，但隨著全球背景的變化，三國對威脅有共同的看法，因此合作更加活躍。但是，今年美國正在進行選舉，韓日領導人的支持率低迷，公眾在多大程度上認同這種威脅感？如果美國共和黨候選人特朗普再度當選，美國可能成為三國合作中最弱的一環，甚至可能中斷。因此，三邊合作還需要討論彼此的行為準則，這是使合作制度化的一種方式。

