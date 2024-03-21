英國威爾士選出首位非洲裔首席部長

中評社北京3月21日電／據新華社報導，英國威爾士執政黨工黨領袖沃恩·格辛20日當選新一任威爾士首席部長，他將成為威爾士第一位非洲裔首席部長。



威爾士地方議會20日經過投票，確認格辛當選威爾士首席部長，接替前任馬克·德雷克福德。這一投票結果將提交英國國王以獲得正式批准，隨後格辛將宣誓就職。



格辛16日當選威爾士工黨領袖。



格辛1974年出生於贊比亞，在英格蘭長大，曾任威爾士衛生和社會服務部長、威爾士經濟部長。