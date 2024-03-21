竹市府人事不穩？白議員李國璋為高虹安抱屈

民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋接受訪問。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹3月21日電（記者 盧誠輝）針對新竹市政府行政處長吳皇昇日前請辭，外界質疑新竹市府人事異動頻繁，台灣民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋忍不住為民眾黨新竹市長高虹安抱屈說，鐵打的衙門、流水的官，在政府部門的行政體系一直都有一批專業的文官在運作，並不會因為哪個政務官甚或首長的異動就受到影響。



高虹安今日到新竹公園“風LIVEHOUSE”出席2024新竹市兒童遊藝節宣傳記者會，包括民眾黨新竹市議員李國璋和宋品瑩、無黨籍新竹市議員陳啟源等人都到場與會。



針對新竹市政府近來的人事異動問題，甚至向來與高虹安保持友好關係的中國國民黨新竹市議會黨團發言人、新竹市議員吳旭豐都認為，市府人事異動頻繁，高虹安的用人方式讓人擔憂，期盼市府要盡快讓人事穩定。



對此，李國璋為高虹安抱屈說，俗話說的好，鐵打的衙門、流水的官，在政府部門的行政體系一直都有一批專業的文官在運作，並不會因為哪個政務官甚或首長的異動就受到影響，所以他希望外界不必過度的解讀。



李國璋強調，吳皇昇請辭是個人生涯規劃，絕對不會影響任何新竹市府的運作，行政部門只要一個大的政策目標定下去之後，自然會有專業的文官體系來執行。