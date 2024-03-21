烏克蘭哈爾科夫市遭導彈襲擊

中評社北京3月21日電／據新華社報導，烏克蘭哈爾科夫州軍事行政長官西涅古博夫20日晚在社交媒體發文說，俄羅斯軍隊當天下午對哈爾科夫市發動導彈襲擊，已造成5人死亡、8人受傷。



西涅古博夫說，7名傷員在醫院接受治療，傷亡情況仍在統計中。



烏內務部說，俄軍導彈擊中了哈爾科夫市一個工業區並引發大火，過火面積超過一萬平方米，至少有10人被埋在廢墟下，救援人員仍在現場進行搜救。