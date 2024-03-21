日本大風天氣致多起事故　近百航班被取消

中評社北京3月21日電／據新華社報導，受低氣壓由西向東移動影響，日本國內大範圍地區20日出現大風惡劣天氣，導致多起事故發生，94個航班被取消。



由於低氣壓迅速發展，日本多地20日出現大風天氣。據日本媒體報導，20日上午，一艘停泊在下關市附近海域的韓國籍化學品運輸船被暴風吹翻，目前已確認造成8人死亡。一輛在橫濱市境內高速公路上行駛的集裝箱拖車20日下午被大風吹倒，所幸未造成人員傷亡。



此外，受大風天氣影響，日本航空公司和全日空航空公司當天共計有94個航班被取消，約一萬人行程受到影響。