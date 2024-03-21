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日本大風天氣致多起事故 近百航班被取消
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2024-03-21 14:56:19
中評社北京3月21日電／據新華社報導，受低氣壓由西向東移動影響，日本國內大範圍地區20日出現大風惡劣天氣，導致多起事故發生，94個航班被取消。
由於低氣壓迅速發展，日本多地20日出現大風天氣。據日本媒體報導，20日上午，一艘停泊在下關市附近海域的韓國籍化學品運輸船被暴風吹翻，目前已確認造成8人死亡。一輛在橫濱市境內高速公路上行駛的集裝箱拖車20日下午被大風吹倒，所幸未造成人員傷亡。
此外，受大風天氣影響，日本航空公司和全日空航空公司當天共計有94個航班被取消，約一萬人行程受到影響。
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