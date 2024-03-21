外商：香港對國際企業吸引力有增無減

中評社香港3月21日電／據大公報報導，香港特區立法會19日全票通過《維護國家安全條例》，履行了《基本法》第23條本地立法的憲制責任。本次立法受到在港外商的高度關注。香港的營商環境是否有所改變？在港營運的國際企業是否面對困難？是否會有更多的外國商人願意來到香港投資和生活？多位在港生活多年的外籍人士接受中新社採訪時表示，《維護國家安全條例》立法讓他們在港生活更具安全感，香港具有優越的營商環境，對國際企業的吸引力有增無減。



香港奧地利商會主席鮑拿，從1996年來到香港工作，後來在香港結婚生子，至今已經28年。



法律與秩序對營商非常重要



對於《維護國家安全條例》立法，鮑拿說，“任何法律的實施都會有一個過程。”法律與秩序對營商來說是非常重要的因素。他告訴記者立法針對的是危害國家安全的行為和活動，商會將仔細研讀相關條文，並和在港的奧地利商人進行普及，“香港充滿法治精神，奧地利商會和在港生活的奧地利商人也會積極適應新情況，把握新機遇。”



“香港現在擁有光明的未來，立法完成將讓香港成為更安全的城市，可以更好地發展經濟。”資深大律師江樂士（Grenville Cross）如是說。



江樂士來自英國，今年是他在香港生活的第46個年頭。作為香港特區1997年回歸祖國後的首任刑事檢控專員，他曾在任內帶領刑事檢控科加入國際檢察官協會，提升香港在世界的形象。“每個人都應該為香港的繁榮和發展做出努力。”江樂士認為，在香港國安法基礎上，《維護國家安全條例》立法補齊了香港現有本地法律在保障國家安全方面的短板，更全面有效防範、制止、懲治破壞國家安全的行徑。



香港基本法第23條規定，香港特區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

