羅智強：綠520前沒想解決金門撞船事件

藍委羅智強接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北3月21日電（記者 張穎齊）214金門撞船事件持續延燒，引發兩岸關係緊張。中國國民黨“立委”羅智強接受中評社訪問表示，民進黨政府目前是看守“內閣”，基本上在賴清德5月20日就職前，沒有想解決此事，也沒人有能力解決此事，不積極、不負責，就只能看賴上任後想怎做。



羅智強表示，蔡英文政府現在很簡單，就是看守政府，打算將整個情勢交給將來新的賴清德政府，對於金廈海域的風波，有什麼解決的方向都要在520後，其實民進黨也沒那麼在乎，也不管已無所謂“海峽中線”、禁限制水域、24海浬鄰接區，讓大陸船隻常態化越過、演訓等。



羅智強指出，民進黨就是坐視，剩下的只有政治上的表態，當然從台灣的利益角度來講，他還是希望能夠有個底線，別走向最壞的結果，但也只能看之後賴清德上任後想怎麼做。



民進黨坐視目的是否希望美國介入？羅智強則說，他認為美國在台灣520前也不會有出面解決的狀況，美國應也在等賴清德上任，目前的蔡政府就是一個中空時期，無論大陸將採取什麼樣的做法，都是等著交給賴清德。



羅智強向中評社說，這個看守時期的政府，心態不是很積極且不負責任，以致問題叢出，都用鋸箭法方式推給前朝，他不管在金廈海域事件或其他方面的事情，還是會善盡監督政府的職責，也努力提出建設性建言。



羅智強說，比如他就希望蔡英文應站在捍衛“台灣主權”角度，卸任前登太平島，相信美國也能了解這樣的情況，知悉捍衛“主權”本就是蔡的責任，這並不只是與在野黨的議題攻防，此舉也對蔡英文、對台灣有利，因此他是鼓勵蔡登島，不過採不採納就是蔡英文的事。



羅智強還說，陳水扁當初也是知道美國即便有自己的政策立場，陳水扁仍在卸任前登上太平島，這並不等於美國不能理解台灣的政策立場，捍衛“主權”、“領土”本就是蔡的職責，相信美國會理解、諒解。