旅發局5月參與杜拜旅遊展　推廣香港游

中評社香港3月21日電／據大公報報導，香港大力推動旅遊業，舉辦盛事開拓客源。文化體育及旅遊局局長楊潤雄昨日表示，自跨境旅遊去年2月開始復常，海合會成員國即沙特阿拉伯、阿聯酋等地去年訪港旅客人次約為1.6萬人次，料今年來自海合會成員國的旅客會上升。



楊潤雄在立法會回答議員提問時表示，旅發局將會聯同20多個香港業界代表，參與5月在杜拜舉行的旅遊業界展覽Arabian Travel Market活動，預計共有約4萬人出席，旅發局將於展覽會場設置香港專區，展示香港的旅遊活動和體驗。



立法會議員周浩鼎關注，政府如何向海灣阿拉伯國家合作委員會成員國宣傳香港旅遊。



楊潤雄回應表示，商經局轄下的香港駐杜拜經濟貿易辦事處在過去兩年約見海合會六個成員國有關商貿的政府官員、商會、商界組織和人士，並舉辦不同活動，推介香港在“一國兩制”下的獨特優勢和投資機會，以及香港的文化藝術及創意產業，提升香港的國際地位。他表示，海合會成員國中的沙特阿拉伯、阿聯酋等是具潛力的旅遊客源市場。旅發局在杜拜設有地區代辦，委聘當地的旅遊專才，負責市場宣傳及推廣。旅發局邀請穆斯林地區媒體代表親身訪港，參觀本港的“穆斯林友善”設施。旅發局在網頁上整合為穆斯林旅客而設的香港資訊，包括美食、酒店住宿、本地文化，以至適合穆斯林旅客參與的活動等。