國泰航空2月載客180萬人次

中評社香港3月21日電／據香港文匯報報導，國泰航空公布，2月份載客量達180萬人次，按年上升61%，今年頭兩個月，累計載客人次按年增近64%。



國泰表示，2月份的客運需求持續強勁，農曆新年假期間的需求尤為殷切，其中上月18日，即年初九單日運作272個客運航段，載客量突破7萬人次，創下自疫情以來單日最高紀錄。