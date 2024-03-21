新聞聯：國安條例是維護新聞自由之法

中評社香港3月21日電／據香港文匯報報導，3月19日，立法會全票通過《維護國家安全條例草案》，順利完成基本法第23條立法，進一步落實特區維護國家安全的憲制責任。香港新聞工作者聯會今日（20日）發表聲明指，這是香港回歸祖國以來又一具有里程碑意義的大事，標誌著香港特區有效落實基本法第23條規定的憲制責任，築牢了香港長治久安和繁榮穩定的“防護牆”，將以高水準安全保障高質量發展，香港由治及興的前景更加光明。香港新聞工作者聯會對此表示熱烈祝賀、堅決擁護。



香港新聞聯指出，《維護國家安全條例》既是一部保安全之法，也是保發展、惠民生之法，更是維護新聞自由、保障人權自由之法。公眾諮詢期間，政府收到98.6%的意見支持立法，彰顯了強大的民意。香港新聞聯多次表達支持的立場，認同法例兼顧維護國家安全與保障人權自由，為香港“一國兩制”實踐行穩致遠提供更加堅實的制度保障。在高水平安全保障之下，香港新聞界也將獲得更廣闊的發展空間。



香港新聞聯表示，《維護國家安全條例》順利通過，將與已實施的《香港國安法》有機銜接，補齊特區維護國家安全制度機制的“短板”，共同構築起特區維護國家安全的堅實屏障，讓香港能夠輕裝上陣、心無旁騖，全力拚經濟、謀發展、惠民生。香港新聞聯堅信，未來在服務強國建設、民族復興偉業中，香港定能發揮更大作用，實現自身更大的發展。