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巴基斯坦一辦公樓遭恐襲 8名襲擊者被打死
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2024-03-21 15:24:08
中評社北京3月21日電／據新華社報導，巴基斯坦警方20日說，該國西南部俾路支省港口城市瓜達爾一座辦公樓當天下午遭遇恐怖襲擊，8名襲擊者全部被打死。
瓜達爾市警察局負責人祖海蔔·穆赫辛告訴新華社記者，一夥恐怖分子向這座辦公樓投擲手榴彈並開槍。巴安全部隊人員隨後封鎖辦公樓所在區域，並與襲擊者交火，8名恐怖分子全部被打死。
恐怖組織“俾路支解放軍”下屬“馬吉德旅”宣稱製造了此次襲擊，稱其襲擊目標為巴軍方情報機構。
中國駐卡拉奇總領館當天向新華社記者確認，目前沒有中國公民在這一事件中傷亡的報告。
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