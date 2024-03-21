中國持續向加沙地帶提供人道援助

中評社北京3月21日電／據新華社引中國駐埃及大使館消息，為緩解加沙地帶人道主義局勢，中國政府持續向巴勒斯坦提供力所能及的援助，已提供一批現匯援助並通過埃及向加沙地帶提供兩批食品、藥品、醫療用品等緊急人道主義物資。



目前正值齋月，中方正加緊向加沙地帶提供糧食物資。3月28日，中國援助巴勒斯坦的大米將運抵埃及塞得港，並將通過拉法口岸運往加沙地帶。



