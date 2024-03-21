《中華遺囑庫白皮書》發布　虛擬財產受關注

中評社北京3月21日電／據央視新聞報導，3月21日，中華遺囑庫發布2023年度《中華遺囑庫白皮書》。白皮書顯示，截止至2023年12月31日，中華遺囑庫遺囑咨詢數量達478850人次，遺囑登記保管數量達311868份，百姓對訂立遺囑的需求越來越旺盛。



中青年遺囑數量激增 十年增長24倍



白皮書對比歷年所統計的遺囑人平均年齡，發現訂立遺囑的人群平均年齡持續下降。根據今年公布的白皮書數據顯示，遺囑人平均年齡已經從2018年所統計的77.43歲降低至2023年所統計的67.82歲，遺囑年輕化趨勢非常明顯。



與此同時，在中華遺囑庫訂立遺囑的中青年人的數量也越來越多，遺囑正在被更多年輕群體所接納。



2017年在中華遺囑庫進行遺囑咨詢的中青年人數量為931人，而到了2023年，咨詢量就已達到17101人，咨詢量上漲了17.3倍。同樣，2017年在中華遺囑庫進行遺囑保管的中青年人數量為279人，在2023年這一數量達到了7124人，7年上漲了24.5倍。



此外，從2017年至2023年間，“80後”在中華遺囑庫訂立遺囑的人數上漲了21.5倍；“90後”訂立遺囑的人數上漲了11.2倍。同樣，“00後”訂立遺囑的人數也在不斷上升，根據白皮書統計，2023年共有167名“00後”在中華遺囑庫訂立遺囑，相較於2020年時，增長率達到了24.62%。



遺囑人戶均資產達744萬元 房產歸屬最受老年人關注



受益於改革開放的持續深化和經濟發展，我國居民家庭財富在過去幾十年持續積累。在此背景下，遺囑作為家庭財產分配的工具，越來越受到大家重視。

