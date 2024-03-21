新一輪工業設備更新或開啟四萬億市場空間

中評社北京3月21日電／據經濟參考報報導，近段時間，多方正加快部署，聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材等重點行業，開列項目清單，加大財稅金融支持力度，完善用地用能要素保障，推動工業領域大規模設備更新。業內研究預計，隨著政策利好釋放，我國工業領域設備更新年規模約在4萬億元左右。



接受《經濟參考報》記者採訪的多位專家表示，工業既是各類設備的供給方，也是設備的需求方。推動工業設備向高端、智能、綠色、安全方向更新升級，將進一步拉動有效投資、提升發展質效，以設備升級帶動我國製造業整體競爭力提升。



工業領域設備更新潛力足



日前，國務院印發《推動大規模設備更新和消費品以舊換新行動方案》（以下簡稱《行動方案》），明確“聚焦鋼鐵、有色、石化、化工、建材、電力、機械、航空、船舶、輕紡、電子等重點行業，大力推動生產設備、用能設備、發輸配電設備等更新和技術改造”，並提出到2027年，工業領域設備投資規模較2023年增長25%以上，重點行業主要用能設備能效基本達到節能水平，規模以上工業企業數字化研發設計工具普及率、關鍵工序數控化率分別超過90%、75%。



我國工業領域設備規模大、更新潛力足。中國信息通信研究院院長餘曉輝表示，2023年末，我國規模以上工業企業資產已經超過167萬億元，多種關鍵設備保有量全球領先，如工業機器人保有量占全球三分之一，新增裝機量超過全球總量的一半。



國家發展和改革委員會主任鄭栅潔在十四屆全國人大二次會議經濟主題記者會上表示，設備更新需求將是一個年規模5萬億以上的巨大市場。



“通過歷史數據推算，我國工業設備投資約占全社會設備投資的70%以上，是設備更新的重要力量。據此估算，我國工業領域設備更新年規模約在4萬億元左右。”中國電子信息產業發展研究院規劃所工業投資研究室主任樊蒙對記者說。

