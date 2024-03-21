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北京地鐵12號線空載試運行 預計年內開通
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2024-03-21 15:22:17
中評社北京3月21日電／據央視新聞報導，近日，北京地鐵12號線開始為期不少於3個月的空載試運行，預計年內開通運營。北京地鐵12號線全長約30公里，設21座車站，跨越四個行政區，可與另外三條地鐵線路實現換乘。列車具備全自動無人駕駛功能，採用4節編組與8節編組混跑模式，能靈活應對高峰與平峰的客流變化，確保運輸效率最大化。
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