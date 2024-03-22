3月21日外交部例行記者會全文

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月22日電（記者 海涵）外交部發言人林劍3月21日主持例行記者會並回答中外記者提問，以下是記者會全文：



新華社記者：據報導，印尼大選委員會3月20日正式公布總統選舉結果，普拉博沃以約58%得票率勝出。中方對此有何評論？



林劍：中方祝賀普拉博沃先生在總統選舉中勝出，習近平主席已向他致電祝賀。



中國與印尼是傳統友好鄰邦。中方高度重視中印尼關係發展，願同印尼一道努力，弘揚傳統友誼，深化全方位戰略合作，推動中印尼命運共同體建設取得更大發展，更好造福兩國和兩國人民。



丹麥廣播公司記者：我想就中方近期擴大對歐洲國家免簽範圍提問。一些歐洲國家獲得了免簽入境中國資格，有些卻沒有。一些外交和商界人士對獲得免簽入境中國的資格標準有些困惑。你能否說明中方免簽政策的標準是什麼，並幫助我們理解荷蘭和丹麥，匈牙利和瑞典之間有何不同？



林劍：中方對擴大中外人員往來一貫持開放態度，願與有關國家加強溝通，進一步提升雙邊人員往來便利化水平。



總台國廣記者：王毅外長正對澳大利亞進行正式訪問。發言人能否進一步介紹訪問情況？



林劍：3月20日，中共中央政治局委員、外交部長王毅訪問澳大利亞。澳大利亞總理阿爾巴尼斯會見王毅外長。王毅同澳大利亞外長黃英賢舉行第七輪中澳外交與戰略對話。訪問期間，王毅外長廣泛接觸澳各界人士，包括分別會見澳中議會小組成員、澳反對黨領袖達頓、澳前總理基廷、新南威爾士州長柯民思，並同澳工商、戰略界人士座談。

