中方駁美軍將領涉台言論：我們的政策很清晰

外交部發言人林劍（中評社 海涵攝） 中評社北京3月22日電（記者 海涵）外交部發言人林劍3月21日在例行記者會上應詢表示，在台灣問題上，我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。我們的底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。



有記者提問說，周三，美軍“印太”司令部司令阿奎利諾向美國會眾院軍事委員會作證時表示，中國正以二戰以來未有的規模擴充軍力和核武庫。所有跡象表明，中方堅持做好準備，以在2027年前“入侵”台灣。你對阿奎利諾的表態有何評論？



林劍表示，亞太地區是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場。在亞太挑動對抗、製造分裂的是美方，而不是中方。



“我還要嚴正提醒美方，台灣是中國的台灣，台灣問題是中國內政。解決台灣問題是中國人自己的事，不容任何外部干涉。”林劍指出，我們的政策很清晰，就是繼續以最大誠意爭取和平統一的前景。我們的底線很清楚，就是絕不允許台灣從祖國分裂出去。美國國內一些人企圖渲染“中國威脅論”，加劇台海緊張局勢，挑動對抗，我們對此堅決反對。要維護台海和平，就必須旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對“台獨”。同時，任何人都不應低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。

