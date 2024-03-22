且十：民進黨當局要收“戰爭稅”？害島誤民

台“央行”總裁楊金龍曝曾做金融兵推。 中評社北京3月22日電（作者 且十）民進黨當局財政部門負責人莊翠雲20日透露，民進黨當局的所謂“央行”、“金管會”與“財政部”去年都做過“金融兵推”，兩岸如果真打起仗，“財政部”為籌措戰備資金，可以考量增加稅、費。莊翠雲說法被外界解讀民進黨當局要收“戰爭稅”。



2023年是島內大選年，民進黨的“賴蕭配”一路碾壓中國國民黨、台灣民眾黨的兩組候選人，勝選在望。這麼樣的大好形勢下，民進黨當局卻生活在兩岸戰爭的恐懼中，除了做了大量的戰爭推演外，連“金融兵推”都做了，結論衹有一個，那就是民進黨當局在為兩岸戰爭做準備。



什麼情況下才會發生兩岸戰爭？大陸20大報告深刻闡明：“我們堅持以最大的誠意、盡最大的努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數‘台獨’分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。”“和平統一，一國兩制”是大陸的一貫方針，只要民進黨當局不觸碰《反分裂國家法》的紅線，大陸不會採取“非和平”手段。在這個明確的大前提下，民進黨當局還在不斷地為兩岸戰爭做準備，它告大家的就是賴清德上台後，將挑戰大陸《反分裂國家法》，民進黨準備“以武謀獨”。

