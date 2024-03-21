張延廷：運補不易　金門有狀況只能獨立作戰

張延廷。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電／台陸軍金防部近日公告，4月將在金門本島、烈嶼、猛虎嶼、后嶼等地進行地面武器對海實彈射擊，周邊海空域在射擊訓練期間將進行警戒、管制。對此，台前空軍副司令、退役中將張延廷20日在政論節目表示，此次是6個島“車輪戰”做16天的實彈射擊，目的是展現守軍火力，但他以當年八二三砲戰示警，強調最重要是應該是彈藥運補，因為一旦發生狀況，金門只能獨立作戰。



根據《中時新聞網》報導，張延廷20日在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，比實彈射擊更重要的是彈藥運補，因為一旦有狀況，金門的彈藥會不夠、一下就用光。1958年的八二三砲戰，中共總共打了47萬發砲彈，金門只有還擊15萬發，只有大陸的三分之一。不管是否要實彈射擊，都應該要先把彈藥補足再說，因為一旦發生狀況就沒有辦法再做運補，金門只能獨立作戰。



張延廷指出，金防部這次是在金門本島、烈嶼、猛虎嶼、后嶼等六個島“車輪戰”，輪流進行實彈射擊，時程也拉的很長，一共有16天，目的是為了讓附近感受到守軍有火力，但有火力也得要有後勤補給。



至於大陸方面會有何反應，張延廷認為，大陸對於有管轄權、執法權的地方，還是會繼續做，我們只能目移目送，默認、慢慢接受大陸的執法行為。