金馬未建無人機區隊　周美伍：海空域敏感

海巡署長周美伍。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月21日電（記者 黃筱筠）“海巡署長”周美伍今天回應民進黨“立委”質詢指出，“海巡署”的無人機區隊目前衹有北部、中部、南部、東部及艦隊分署建立，金馬澎分署並沒有建立，因為當初考量因為金門、馬祖地區是非常狹窄水域，空域跟相關要求比較精準，“也比較敏感”，所以希望等北、中、南、東與艦隊分署，使用無人機一段時間，技術操作比較精準之後，再評估前推至金門、馬祖是否可行。



“立法院”“外交及國防委員會”今天邀集“國安局長”蔡明彥等進行業務報告。



民進黨“立委”洪申翰質詢指出，日前金門周遭海域發生中國大陸漁船翻覆時，執行無人機救援成效如何。



關於中國大陸漁船14日清晨在金門海域翻覆沉沒，周美伍表示，當時發生在東碇島的救援事件，天候、海象不是很好，下午以後起霧，夜間幾乎都是濃霧，“海巡署”確實把金馬澎分署的2架多旋翼無人機帶到現場，但是受到海象、天候影響，並沒有使用無人機執行任務。



洪申翰追問，“海巡署”為何沒有派出飛行距離長、救援能力強的25公斤級無人機，這款無人機飛行距離長，有即時監控錄影設備。大家認為監控設備很重要，怎麼沒有派？



周美伍表示，25公斤級無人機區隊，目前只在“海巡署”北部分署、中部分署、南部分署、東部分署及艦隊分署等5個分署建立，金馬澎分署並未建立。因為當初考量因為金門、馬祖地區是非常狹窄水域，空域跟相關要求比較精準，也比較敏感，所以希望等北、中、南、東與艦隊分署，使用無人機一段時間，技術操作比較精準之後，再評估前推至金門、馬祖是否可行。



洪申翰說，無人機的救援不分“國籍”，這次中國大陸漁民需要救援，未來可能是台灣民眾不幸發生事故也會有需求，為了保障搜救人員及民眾安全，要求“海巡署”及“國安局”合作評估，建置金馬無人機區隊，就近即時救援。相比中國大陸作法我們可以有更靈活的做法？跟適用狀況，不會花大錢買無人機，卻無用武之地。



蔡明彥也表示，“國安”團隊幾個部會有做相關研議，無人機在進行巡弋、海上搜救、蒐證會發揮非常好功能，再研議怎麼進行。



洪申翰希望未來多用無人機取代人員，避免人員安全問題。



蔡明彥表示，未來將針對中國大陸灰色地帶進入的各種新的樣態，以及整體“國安”考量提升量能，也指出無人化跟智能化是未來發展的重要趨勢。