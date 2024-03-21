藍委林沛祥：蔡政府禁赴陸團荒謬　懲罰自己　

藍委林沛祥接受訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社基隆3月21日電（記者 張穎齊）針對台“交通部”祭出6月赴大陸旅遊禁團令，中國國民黨“立委”林沛祥接受中評社訪問表示，這是非常荒謬的舉措，一昧用政治意識形態操作，很不可取，此舉根本是對自己台灣民眾沒自信，懲罰到自己人，難道赴陸旅遊就有“叛國”的可能性嗎？呼籲政府好好拚經濟與民生吧。



蔡政府原規劃3月1日起恢復旅行社組團赴大陸旅遊，“交通部觀光署”2月7日卻喊卡，但今年3月至5月底已招攬成團的部分仍可出團，此政策引發旅行業大反彈。



林沛祥，國民黨前基隆市長林水木、前藍委徐少萍次子，出生於基隆，美國拉文大學公共行政博士，現任基隆“立委”、“立法院”交通委員會委員，歷任基隆市副議長、2屆基隆市第五選區（安樂）議員、台灣民主基金會國際組主任、台北科技大學助理教授、台灣海洋大學講師、基隆港務分公司研究員、雨陽文教基金會執行長等。



林沛祥表示，禁團令是很荒謬的，他當然反對，政府單純因M503航線飛行偏置問題，就不讓自己台灣人組團赴陸旅遊，推說是大陸沒釋出善意，此舉未免對自己台灣民眾太沒自信？為何是要懲罰自己人？難道赴陸旅遊就有“叛國”的可能嗎？



林沛祥直言，“交通部觀光署”的回應，以及整件事情的決策都是很荒謬，他還要提到，交通委員會21日原定要安排“交通部長”王國材出席報告“國旅”的事情，結果被民進黨召委李昆澤換掉，將王國材改去宜蘭雪隧進行連假車潮疏散的考察，這種逃避的作風，滿不可取的。



林沛祥呼籲政府，應把政治放兩旁，關心民生議題，大家都期待兩岸關係變更好、觀光能復甦，倘若一昧進行政治操作，只為向大陸抗議、結果反倒懲罰自己人，是更不可取的。

