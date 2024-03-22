中評鏡頭：從文物看宋元時期的香港海上貿易

“宋皇台與海上貿易”宋代文物展（中評社 段曉魯攝） 中評社香港3月22日電（記者 段曉魯）由香港古物古蹟辦事處策劃，在港鐵宋皇台站的“聖山遺粹”展覽完成更新工作，今日重新開放讓市民參觀。此次展覽展出500件興建宋皇台站時發現的文物，並利用二維碼、文字、圖片及語音導賞介紹宋元文化。



據瞭解，香港在地理位置上位於通達廣州的航線上，廣州是宋元時期中國其中一個最主要的貿易港口。宋皇台站出土的大量宋元外銷瓷器，與內地及海外考古遺址出土的相關器物相近，可推斷當時的九龍灣與海上貿易活動息息相關。而不少瓷器外部印有文字或是墨書陶文，是研究宋元時期海上之路的珍貴資料。



古蹟辦總文物主任蕭麗娟表示，宋皇台站曾出土70萬片文物，及後作初步整理和研究後，發現它們與海上貿易有莫大關係。此外，自文物出土後相關研究從未停止，會繼續進行，將來有新研究成果時，會再更新展櫃，與市民和遊客分享。



港鐵負責人表示，新一批文物展出的初期，來宋皇台站觀賞的市民可能較多，港鐵會密切留意車站的運作情況，亦呼籲來參觀的市民，按照在場工作人員的指示，耐心排隊等候參觀。



據瞭解，當初由於興建宋皇台站時發現古物，港鐵委託考古專家進行考古發掘，出土大量宋元時期的考古遺存。古蹟辦與港鐵合作，安排有關出土文物自2021年6月起，分批在站內展出。