中評鏡頭：疫後春天？桃園機場商店街冷清清

桃園機場第二航廈入境大廳有人潮，但二航廈一、二樓商店街卻顯得格外冷清清。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園3月22日電（記者 盧誠輝）桃園機場在去年底才喜迎第600萬國際旅客的到來，並宣布全年旅客運量重回3000萬人次，而在新冠疫情衝擊後，桃機商店街業者都希望能因旅客運量的回流與增加，彌補過去3年的虧損，中評社實地到桃園機場第二航廈查看發現，入境大廳人潮確實不少，但二航廈一、二樓商店街卻顯得格外冷清清，許多店家都衹有店員站著在乾等客人到來，整個商店街空蕩蕩的，和台官方宣傳的數字似乎搭不太起來。



“交通部”去年12月15日才歡喜迎接第600萬名國際旅客到台灣，還大方送出10萬大禮與4張機票，“交通部”當時表示，去年600萬國際旅客已提前達標，前三名分別是港澳114萬人次、日本85萬人次、韓國69萬人次，全年旅客運量也重回3000萬人次，今年也將繼續朝1200萬人次的目標衝刺，並期許今年旅客運量能突破4000萬人次。



但中評社20日實地到桃園機場二航廈查看，當時正值入境旅客高峰期，整個一樓入境大廳熱鬧滾滾，也發現確實有許多國際旅客到來，但不管是一樓或二樓的商店街卻顯得格外冷清清，許多店家都衹有店員站著在乾等客人到來，整個商店街空蕩蕩的，和台官方宣傳的數字似乎搭不太起來。



2020年新冠疫情最嚴重的時候，曾創下桃園機場營運41年來最低的669人次日旅運量紀錄，當時商店街業績也慘兮兮，甚至有店家整天的營業額衹有新台幣288元，當時桃園機場公司也與業者協商，去年7月甚至還祭出延長合約期限與減收權利金的權宜措施，希望能多少彌補業者在疫情期間的損失，但如今8個月過去了，業者卻似乎還等不到疫後的春天。