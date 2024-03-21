韓創“立院”赴陸交流先例？郭正亮：看賴清德

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電／台灣民意基金會最新民調顯示，中國國民黨“立法院長”韓國瑜表現滿意度達5成2。前“立委”郭正亮20日在網路節目表示，現在只是接見外賓，接下來會就需要出訪美、日。至於是否會開創“立法院”赴大陸交流的先例，還要看賴清德跟韓國瑜的政治智慧。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮20日在網路節目《下班瀚你聊》指出，要觀察“國會議長”，會從生活紀律、熟悉議事、協調法案及“國會”外交幾個層面來看，前兩項韓國瑜已經過關，協調能力就等會期末再看成果。



而在“國會”外交的表現，郭正亮表示，現在只是剛開始，韓國瑜都是接見外賓，但接下來就需要出訪，未來應該美國、日本都會去。



至於韓國瑜是否會出訪大陸?郭正亮認為要看時機，過去歷任院長都沒有去過，但理論上可以去做爭取，但這也牽涉到中國大陸自己的定義，若“立法院”訪陸，訪問對象就是人大、政協，雖然被說是橡皮圖章、跟一般民主國家國會不一樣，但這畢竟也是中國大陸社會的重要代表。



不過郭正亮直言，陸委會一定會阻止韓國瑜出訪大陸，目前兩岸交流的主導權還是在行政部門，也就是陸委會、海基會手上，但現在都找不到接觸空間、已讀不回，如果“立法院”要爭取赴陸交流，將會是大事情。



至於何時才是“立法院”赴大陸交流的時機?郭正亮坦言，要看民進黨甚麼時候想通，現在賴清德還沒碰到兩岸困局，所以韓國瑜還沒有跟賴談的空間，但可以預期到賴在520就職後會碰到困局，賴該如何處理則沒有一定的答案，是否會首開先例讓“國會”赴陸交流，就考驗賴清德跟韓國瑜的政治智慧。