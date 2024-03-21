日企亞洲投資：對中韓減，大增的是…

中評社香港3月21日電／日本企業正在增加投資的亞洲國家和地區是哪？從投資額的增長率來看，日本對新加坡的投資額4年裡增至約3倍。另一方面，從對基地數量眾多的中國大陸的投資來看，由於經濟活動受限的風險加大，很多日本企業正變得謹慎。



日經中文網消息，借助由日本銀行（央行）統計、日本財務省匯總的國際收支相關數據，日本經濟新聞（中文版：日經中文網）比較了各國和地區的統計。對於日本企業在海外新建工廠、增強設備、收購企業等直接投資的金額，按新冠疫情前的2019年和2023年(速報值)進行比較，排出了增減率排行榜。關於從當地市場撤退所需的成本和負債的支付等負收支此次並沒計入。



從亞洲整體來看，日本2023年的投資額為17.3萬億日元，創出過去10年來的最大規模。與疫情前的2019年相比增至1.7倍。在受疫情影響嚴重的2020年，曾降至9萬億日元。從2019年到2023年，日本企業對全球的投資額增長了1.2倍，對亞洲投資的增長尤為突出。



位於日本投資排行榜首位的新加坡的增長率達到3.3倍，與第2位以下相比明顯領先。熟悉日本企業海外投資實際情況的日本國際貿易投資研究所的客座研究員增田耕太郎分析：“（新加坡）政府推進的開放式創新政策奏效，研發(R&D)基地在向該國聚集，這裡也成為拓展亞洲業務的樞紐地區”。人工智慧(AI)、半導體和醫療保健等企業正逐漸從世界各地匯聚而來。



例如，日本食品企業雪印MEGMILK於2022年在新加坡設立了作為亞洲和大洋洲地區總部的當地法人。該公司將其定位為推進消費擴大的亞洲市場的調查和M&A(併購)的基地。



在新加坡，初創企業涉及的領域廣泛。日本鐵路運營商JR東日本將投資50億日元在該國設立企業風險投資(CVC)機構。打造為在東南亞尋找在廣告和物流數位化方面具有新想法的初創企業、進而進行投資的基地。



日本企業投資增長率排在第二的是越南，增至2.1倍。對於越南來說，豐富的勞動力推動經濟發展的人口紅利期被認為已過頂峰，但國民的平均年齡仍在35歲以下，比日本年輕10歲以上，並且人口也在持續增長。看好消費市場擴大的零售業和尋求勞動力的製造業企業的進駐引人關注。



日本迅銷旗下的優衣庫於2019年底在越南首次開店，截至目前已經開設了22家店舖。經營“無印良品”的良品計劃也於2020年11月開設店舖，目前已增加到8家。永旺夢樂城（AEON MALL）不僅在市中心，還在向越南郊外拓展。村田製作所也於2023年8月投資43億日元在越南新建了電子零部件工廠。



日本貿易振興機構(JETRO)2023年實施的問卷調查顯示，從日本企業希望擴大業務的國家和地區來看，越南佔25%，僅次於美國的28%。在該機構負責越南事務的莊浩充針對越南的優勢表示：“勞動力成本相對較低，購買力也將增加。與美中雙方的關係均良好，地緣政治風險較小”。



第3位是印度，增長了91%。隨著莫迪政權出台的製造業振興政策，半導體、汽車和電池領域的全球大型企業相繼在該國建立了製造基地。金融業在吸引投資方面的作用越來越大，三菱UFJ銀行於2022年在經濟特區成立了作為日本的銀行的第一家分行。



另一方面，日本企業對韓國的投資出現47%的大幅減少。在尹錫悅政府上台後，日韓關係有所改善，但文在寅前政府提出的原材料和零部件“去日本化”政策等的影響依然存在。另外，由於經濟冷卻，韓國企業的設備投資缺乏強勁勢頭，這有可能導致日本企業將投資轉向了韓國以外的國家和地區。



對中國大陸的投資也減少了20%，但投資額本身在2023年仍超過1萬億日元（約合人民幣477.7億元）。



在海外的日本法人基地數量中，中國佔壓倒性優勢。日本外務省發佈的2022年日資企業基地數量顯示，中國大陸有31324家，不僅在亞洲，在全球也最多。



1990年代以來，由於勞動力和原材料等成本較低，日本的製造業增加了在中國的基地，但這些優勢正在消失。由於對於企業活動的縮小感到不安等原因，對越南和菲律賓增加投資的“去中國化”動向也在加強。