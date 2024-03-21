陸委會回應金門落海釣客返台　未提軍人身份

陸委會副主委兼發言人詹志宏。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北3月21日電（記者 鄭羿菲）金門2名釣客日前出海釣魚失聯，18日被大陸海警尋獲，但傳出其中1人是現役軍人身份。陸委會副主委兼發言人詹志宏21日表示，既然國台辦已表達“盡快安排返回金門”，我們希望早日送回“我方”2位民眾，兩岸主管部門對人員送返都有相當多合作經驗，我們不拘形式，主要是人員平安回來。



媒體追問，此事件外傳陸方對“台方”請求已讀不回？詹志宏否認道，沒有已讀不回啦，聯繫的結果是對方表達上級還未做決定。



針對其中一名釣客是現役軍人的說法，陸委會未回應。



“海委會”“海巡署”金門巡防區17日下午接獲民眾通報，金門縣25歲胡姓、40歲吳姓釣客中午駕駛漁船出海釣魚，但下午3點失去聯繫。18日清晨，漁船油料耗盡，漂流到大陸圍頭港外，被大陸海警尋獲。



陸委會21日下午召開例行記者會，由陸委會副主委兼發言人詹志宏回應媒體相關提問。



詹志宏表示，第一時間海巡就與對岸相應主管部門聯繫，確認人是平安的。國台辦日前也公開表達“盡快安排返回金門”，既然國台辦已說明盡快安排，我們希望“盡快”是我們的理解範圍，早日送回“我方”2位民眾。



詹志宏說，兩岸間類似個案不是第一次，包括最近連續發生2件大陸漁民出意外事故，兩岸的海巡、海警部門都聯合搜救，如何把人員平安送還，雙方過去都有合作經驗，我們不拘任何形式，像214不幸事件的生還者，是透過小三通返陸，主要是人員平安回來，送還的過程不會構成困擾。雙方都有相關的調查程序，完成調查程序後，再決定何時聯繫對方將人接回，這都有非常多的合作經驗。

