4月漲電價　台“央行”突升息半碼打通膨

台“央行”總裁楊金龍。（中評社 資料照） 中評社台北3月21日電／台“中央銀行”21日召開理監事會議，會後宣布升息半碼，讓市場跌破眼鏡，上修2024年經濟成長率預測值至3.22%，對消費者物價上漲率（CPI）大幅調高至2.16%。



因應電價4月調漲將全面帶動的物價波動，“央行”採取升息措施因應，預料房貸族的房貸利率也會跟進調升。



媒體報導，“央行”今天舉行今年首場理監事會議，為了打擊通膨，理事會同意調升政策利率0.125個百分點。“央行”自2022年第一季跟進美國升息，連5季升息合計3碼（1碼是0.25個百分點）之後，在去年第2季暫停升息，至今已連3凍，但這次意外升息。



“央行”指出，考量4月電價擬議調漲，因此上修本年CPI及核心CPI年增率預測值分別至2.16%、2.03%，分別低於上年之2.49%、2.58%。



另外，“央行”也上修今年經濟成長率（GDP）預測值為3.22%，高於去年的1.31%。



“央行”表示，綜合“國內外”經濟金融情勢，預期今年通膨率將逐季緩步回降；惟考量2021年以來物價漲幅較高，以及本年4月電價擬議調漲，恐形成較高的通膨預期。



在今年經濟成長可望增溫、抑制通膨預期心理，“央行”理事會認為調升本行政策利率，有助促進物價穩定，並協助整體經濟金融穩健發展。



“央行”進一步對電價調整表示，未來仍將持續關注電價調整、淨零轉型等政策對通膨發展的後續影響，並關注主要經濟體貨幣政策動向、中國大陸經濟下行風險，以及國際原物料價格變化、地緣政治風險、極端氣候等對經濟金融情勢，適時調整貨幣政策，以達成維持物價穩定與金融穩定，並於上述目標範圍內協助經濟發展的法定職責。