黃奎博語中評：挾外力自重 不利台海和平

政治大學國際事務學院外交政策研究中心主任、政大外交系教授黃奎博。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北3月22日電（記者 楊騰凱）針對海基會董事長李大維表示，兩岸關係已經超過“台灣地區”跟“大陸地區”的雙邊關係，今天台海問題不是衹有台灣跟中國大陸之間的問題。政大外交系教授黃奎博向中評社表示，兩區的說法其實是根據“中華民國憲法”及“兩岸人民關係條例”而來，如果海基會連兩岸是兩區的概念都無法堅持的話，那海基會大概也沒有了存在的必要。



對於賴清德520就職演說，黃奎博指出，從賴清德選舉的過程中看起來，賴暫時會以蔡英文的兩岸論述與安排為主，一方面這是美國可以接受的範圍。另一方面，賴這樣也比較不會攪動兩岸局勢，因為美國11月要大選，美國無法承受在烏克蘭、中東之外，台海又發生戰事或武裝對峙的緊張程度升高。賴必須予以配合，所以賴清德的就職演說應該不會有驚人之舉，應該會訴諸穩定。



黃奎博表示，對大陸來說，台海問題或所謂的台灣問題，一定是內政的問題。在台灣這邊，國民黨政府比較不會把台海問題國際化，民進黨政府就相對比較希望台海問題國際化。黃奎博分析，民進黨政府想的就是挾外力自重，用拳頭對拳頭，幾乎沒有想過用對話溝通去降低緊張，這對台海的和平穩定不是好事。

