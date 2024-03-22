港媒熱議23條立法：一切詆毀唱衰不攻自破

香港特區《維護國家安全條例》3月19日經立法會三讀後全票通過。 中評社香港3月22日電（記者 林艷）香港特區《維護國家安全條例》3月19日經立法會三讀後全票通過，成為香港一個重要的歷史性時刻。針對西方對23條立法的抹黑，香港多家媒體連日刊發社評文章予以駁斥，普遍指出香港通過國安條例，營商環境更好，重點企業持續落戶香港，以真金白銀的投資行動，為香港未來投下信心一票。一些唯恐香港不亂者，對香港完成23條立法持續攻擊抹黑，不過是虛偽雙標和粗暴干預，企圖動搖人們的信心，破壞香港經濟發展和社會穩定，但在事實面前，一切詆毀唱衰不攻自破。



文匯報昨日發表社評《重點企業持續落戶 國安港安無懼抹黑》指出，2024年3月20日，香港國安條例在立法會通過第二天，25間重點企業與特區政府引進辦簽約落戶香港，包括6間美企在內的新一批重點企業將在香港設立研發中心或區域業務總部。重點企業持續落戶香港，以真金白銀的投資行動，為香港未來投下信心一票，證明通過香港國安條例，營商環境更好，香港始終是企業幹事創業的天堂、成就夢想的地方。少數西方國家抹黑香港國安條例通過會造成投資者恐慌，根本不值一駁。香港國安條例立法無懈可擊，充分保障自由人權、保障正常商業運作，海內外企業看好香港，凸顯西方的抹黑詆毀別有用心，極之虛偽雙標。



文章指出，香港國安條例通過後，為本港營商環境再添定海神針，對國內外資金及人才落戶香港的吸引力有增無減，但美國和西方部分國家罔顧事實，刻意抹黑香港國安條例，製造散播恐懼情緒。英國外相卡梅倫妄稱，香港倉促通過新的國安條例，進一步損害香港法治、自治及權利自由云云；美國國務院煞有其事地表示“擔憂”，認為條例可能令曾經開放的香港社會加速封閉。這些言論根本站不住腳。重點企業紛紛落戶香港，以行動粉碎美西方少數政客的謠言謊言，針對香港國安條例的抹黑不攻自破。條例充分保護企業在港的正常商業行為和國際交往需要，使來自世界各地的企業和人才更安心放心、更有信心地在香港落地生根、幹事創業、成就夢想。西方政客對香港國安條例無理批評，企圖“唱衰”香港、遏阻中國發展，完全不會得逞，只能盡顯其偽善雙標嘴臉。

